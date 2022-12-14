В Воздушных Силах рассказали, как оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО для атак дронами

Утром 14 декабря Россия снова атаковала иранскими дронами-камикадзе Киевщину и Киев, который всегда был целью номер один для оккупантов. В общей сложности силы ПВО сбили 13 вражеских беспилотников.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что россияне постоянно пытаются использовать наши слабые места. А они, безусловно, есть, потому что покрыть всю территорию Украины теми огневыми средствами, которые у нас есть, Воздушные силы не могут.

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Как оккупанты ищут слабые места украинской ПВО

По словам Игната, оккупанты обычно используют для атак дронов ночное время, потому что ночью их визуально не видно. Это усложняет работу средствам ПВО именно Сухопутных войск и других, которые должны иметь визуальную привязку к цели, чтобы уничтожать ее стрелковым оружием, то есть крупнокалиберными пулеметами или зенитными пушками.

"Собственно поэтому большинство тех дронов и сбиваются именно зенитными ракетами, которые имеют радиолокационную привязку к цели", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Сегодня дроны запускали с побережья Азовского моря с российской территории, то есть до Киева они преодолели более 700 километров. Для того чтобы пролететь такое расстояние незаметно, беспилотники используют русла рек или же могут прижиматься к земле.

То есть понятно, что они летят не по прямой. Каждый БПЛА имеет свой маршрут и может лететь где угодно. Так, дрон, выпущенный с Азовского моря, может прилететь в столицу даже с Северного направления, облетев значительную часть пути по оккупированной территории.

Кроме того, у оккупантов есть данные разведок – воздушной, космической, агентурной, которые говорят, где у украинской стороны прикрытые зоны, а где – менее прикрытые или прикрытые, например, мобильными огневыми группами с ПЗРК, которым сложно ночью обнаружить и обезвредить "Шахид".

Таким образом, они пытаются прощупывать те слабые места. Это происходит не только при атаке дронов, но и при ракетных обстрелах,

– объяснил Игнат.

Он добавил, что сейчас украинские специалисты будут устанавливать, как именно происходила атака 14 декабря, чтобы в дальнейшем учитывать постоянно меняющуюся тактику врага. Как россияне меняют свою тактику, так украинцы меняют свое противодействие. Это все военная игра, в которой кто-то должен быть лучше, а кто-то хуже.

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Были ли прямые попадания

По состоянию на данный момент нет информации о попадании несбитого дрона по какой-либо цели. Игнат отметил, что касательно подтвержденных ударов нужно обращаться к руководителям местных государственных администраций или мэрам городов. Поскольку они находятся на местах и лучше знают, что произошло, и что можно или нельзя говорить, чтобы не "кормить" врага информацией.

"Пока есть некоторые данные о небольших повреждениях в результате работы ПВО, ведь сбитый дрон никуда не девается, он должен куда-то упасть, и от этого тоже могут быть какие-то последствия", – подытожил Игнат.

Атака по Киевщине: коротко