"Все запалало, потім здійнявся густий дим": як харків'яни пережили нічну атаку БпЛА

Вночі 19 листопада Харків атакувало 19 ворожих безпілотників. Правоохоронці з'ясували, що це були "Герані-2". Внаслідок атаки є постраждалі. Також зафіксовані руйнування будівель.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки удару по Харкову. Через атаку до медиків звернулося 46 людей. Серед постраждалих є діти – дівчата 9 та 13 років. На щастя, їхнім життям ніщо не загрожує.

Як відновлюється Харків після атаки?

До медиків переважно зверталися люди через забиття, порізи склом. Також рятувальникам довелося вивести із пошкодженої дев'ятиповерхівки приблизно півсотні людей, які могли отруїтися чадним димом.

Під атакою опинилися, зокрема, Основ'янський і Слобідський райони міста, які найбільше постраждали. Проте буквально пів міста чуло, як заходять "Шахеди". Вони робили кола над Харковом, щоб наше ППО не змогло їх збити.

Серед тих, хто сьогодні пережив атаку, харків'янин Євген. Безпосередньо під його вікна прилетів безпілотник.

Був великий приліт. Падали вікна, летіли щепки. Все запалало, потім здійнявся густий дим, не було чим дихати. Ми взяли рушники, змочили їх водою для того, можна було дихати. Побачив, що сусідку заблокувало дверми і допоміг відкрити їх для того, щоб вона вийшла на вулицю,

– розповів постраждалий.

Також влучання відбулось у супермаркет. Зараз на місці рятувальники розбирають фасад будівлі, адже він надзвичайно пошкоджений. Наразі територія біля супермаркету закрита, щоб перехожі не зазнали поранень від побитого скла.

Внаслідок атаки також постраждала книгарня. Проте її власник Ігор Зарудко запевняє, що попри пошкодження, магазин відкриється за кілька годин і буде радувати людей книгами.

Сьогодні ми постраждали, у нас частково вибита вітрина, вдруге вже. Маємо пошкоджені світильники всередині, пошкоджений товар. Ще не знаємо, що у нас з електрикою, бо світла немає. Загалом сталося диво, що за 50 метрів стався приліт, а у нас – мінімальні втрати,

– поділився Ігор.

Попри жахливу ніч, Харків оживає. Люди максимально прибрали скло, повертаються у домівки, бізнеси намагаються працювати – вже продають каву, продукти, попри відсутність світла.

Крім того, у місті постраждав наземний електротранспорт, і через це відбулися зміни в його русі. Також у Харкові сьогодні негода – випав перший сніг, тому оперативні відновлюванні роботи у постраждалих будинках особливо важливі – щоб люди не лишалися в холоді у своїх домівках. .

Наразі на місці влучань працюють комунальні служби. Вивозиться погорілий транспорт, адже понад 30 приватних автівок згоріли вщент через дії росіян.

