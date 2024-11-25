У Калузі атакували завод "Тайфун": що це за військовий об'єкт

Сили оборони України завдали удару по заводу "Тайфун" у Калузі. Це важливий стратегічний військовий об'єкт Росії. Зокрема, він бере участь у виробництві певних компонентів для озброєння та військової техніки для окупаційного війська.

Такі російські заводи обов'язково потрібно знищувати. Це 24 Каналу зауважив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

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"Це завод, який, зокрема, бере участь у виробництві певних компонентів для озброєння та військової техніки Росії. Загалом заводи ВПК потрібно також знищувати. Вони входять у ті найбільш цінні об'єкти, які треба знищувати насамперед. Як "Іскандери", так і ті заводи, які беруть участь у виробництві ракетних систем або їхніх комплектуючих", – пояснив він.

Потрібно нарощувати виробництво

Михайло Самусь зазначив, що Україні потрібно нарощувати виробництво ракет, дронів. Президент Володимир Зеленський заявляв, що є плани виготовити приблизно 3 тисячі далекобійних ракет у 2025 році. Очевидно, мовиться і про крилаті, і про балістичні, і про гібридні ракети, як "Паляниця". А також 30 тисяч далекобійних дронів.

Це вже буде рівень, який фактично буде перевищувати бойові спроможності Росії. Звісно, плани дуже амбітні. Самостійно ми їх не виконаємо. Тут потрібне фінансування і допомога, зокрема, комплектуючими з боку наших західних партнерів,

– підкреслив він.

На думку заступника директора Центру досліджень армії, це буде вигідно Заходу. Річ у тім, що це відповідатиме інтересам європейських ВПК, адже США не будуть відповідати за безпеку і оборону Європи. Державам потрібно вкладатись у побудову сильних Збройних сил європейських країн. Для цього їм потрібно багато сучасних озброєнь, тому вкладатись у це потрібно вже.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада "бавовна" завітала у Калузьку область Росії. Зокрема, українські дрони атакували завод "Тайфун" у Калузі. Також під удар потрапила нафтобаза "Калуганафтопродукт", яка розташована за понад 300 кілометрів від кордону з Україною.