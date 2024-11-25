"Тайфун" спеціалізується на виробництві систем для берегових ракетних комплексів і корабельних радіолокаційних станцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чим займається завод "Тайфун"

Завод згадується як простий виробник радіоелектронної апаратури, однак насправді мова йде про доволі потужне підприємство зі штатом у понад 2000 осіб.

Серед ключових розробок заводу – пункти управління та зв’язку для комплексів "Бал" з ракетами Х-35 та станція розвідки "Моноліт-Б" для комплексу "Бастіон" з ракетами "Онікс". Станція "Моноліт-Б" виявляє цілі на відстані до 450 км. Обидва комплекси Росія використовує для атак по українських прибережних містах.

Окрім того, підприємство фігурує як кінцевий виробник берегового ракетного комплексу "Рубеж-МЭ", який позиціонується як легка версія "Бала" та також використовує протикорабельні ракети Х-35. Росія безуспішно позиціонувала його як аналог українського "Нептуна".

Окрім того, "Тайфун" займається виробництвом корабельних РЛС типу "Позитив" для фрегатів проєкту 11356Р "Буревестник", оснащених ракетами "Калибр", а також бере участь у створенні широкого спектра компонентів для морського та берегового озброєння.

Нагадаємо, українські дрони атакували завод "Тайфун" у Калузі. Попри спроби російської ППО відбити атаку, дрони досягли своєї мети, завдавши пошкоджень не лише самому заводу, але й резервуарам з нафтопродуктами, розташованим поруч.