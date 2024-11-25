Мовиться про підприємство "Калуганафтопродукт". Де саме його можна знайти на карті та наскільки далеко воно від України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташована російська нафтобаза, на якій запалало вночі 25 листопада

Про приліт у нафтобазу "Калуганафтопродукт" стало відомо вночі 25 листопада 2024 року. Спершу з повідомлень моніторингових спільнот, потім від осінтерів, та, зрештою, від влади Калузької області Росії. Та, утім, визнала тільки падіння "уламків" БпЛА.

Ця нафтобаза в Калузі, зауважмо, розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.

Де розташована нафтобаза "Калуганафтопродукт": дивіться на карті

Українські осінтери також дещо дізналися. За їхніми даними, в нафтобазу влучили 2 дрони. Відео, опубліковане свідками, зафіксували справді масштабну пожежу – ймовірно, горить пошкоджений резервуар.

Також припускають, що під удар потрапив Калузький приладобудівний завод "Тайфун", одне з провідних військових підприємств Росії. Та наразі жодних точних підтверджень нема.