Речь о предприятии "Калуганефтепродукт". Где именно его можно найти на карте и насколько далеко оно от Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположена российская нефтебаза, что горела ночью 25 ноября

О прилете в нефтебазу "Калуганефтепродукт" стало известно ночью 25 ноября 2024 года. Сначала из сообщений мониторинговых сообществ, затем от осинтеров, и, в конце концов, от властей Калужской области России. Те, впрочем, признали только падение "обломков" БПЛА.

Эта нефтебаза в Калуге, заметим, расположена в более чем 300 километрах от границы России с Украиной.

Где расположена нефтебаза "Калуганефтепродукт": смотрите на карте

Украинские осинтеры также кое-что узнали. По их данным, в нефтебазу попали 2 дрона. Видео, опубликованное свидетелями, зафиксировали действительно масштабный пожар – вероятно, горит поврежденный резервуар.

Также предполагают, что под удар попал Калужский приборостроительный завод "Тайфун", одно из ведущих военных предприятий России. Но пока никаких точных подтверждений нет.