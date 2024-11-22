Об этом 24 Каналу рассказал экономист Максим Блант, отметив, что российские НПЗ с начала полномасштабной войны столкнулись с несколькими проблемами, которые сложно решить. Есть информация, что Туапсинский, Ильский и Новошахтинский нефтеперерабатывающие заводы вообще находятся на грани закрытия.

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Что будет с российскими НПЗ

Как отметил Блант, нефтеперерабатывающие заводы в России преимущественно работают на западном оборудовании. Сейчас достаточно сложно завезти в страну-агрессора такие запчасти из-за санкций.

Не может исключить то, что НПЗ на юге России будут сокращать производство или вообще остановятся. Это не значит, что в России закончится бензин. Там есть крупные НПЗ в Сибири. Но нагрузка на российскую инфраструктуру резко возрастет,

– сказал Блант.

Россия будет вынуждена интенсивнее использовать имеющуюся инфраструктуру для доставки того же топлива или сырья в регионы. Из-за этого замедлится поставки других грузов. Все будет идти медленнее и дороже.

В общем Россия упирается не только в отсутствие людей, но и в невозможность купить новое оборудование. Эти НПЗ на западе или юге России работали преимущественно на обеспечение российской армии. Поэтому эти удары беспилотниками имели смысл,

– подчеркнул Блант.