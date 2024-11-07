Причиной стал дефицит импортных запчастей из стран, наложивших на Россию санкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Как санкции останавливают российские нефтеперерабатывающие заводы

Три нефтеперерабатывающих завода в России – "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" – частично прекратили работу из-за незавершенного в октябре планового ремонта.

Остановка этих предприятий негативно повлияет на внутренние объемы переработки нефти, выполнение экспортных контрактов, создаст трудности с поставками топлива на внутренний рынок и повысит расходы на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Ожидается, что во время простоя нефтеперерабатывающие мощности снизятся до 1,8–2 миллионов тонн в месяц.

Причинами этого стали ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам из-за международных санкций, а также отсутствие отечественных замен необходимым запчастям.

Российская программа импортозамещения не дала значительных результатов. Местные производители обеспечивают лишь около 30–45% потребностей рынка в таких компонентах и только в некоторых из них (насосы, компрессоры, реакторы и т.д.)

Кроме того, попытки РФ использовать китайские технологии как альтернативу тоже не принесли результатов, поскольку китайское оборудование часто несовместимо с российским. Это означает, что некоторые компоненты необходимо заменить целиком, что значительно повышает затраты.