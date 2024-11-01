Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко.

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Россияне затянули сеткой НПЗ в Капотне

Еще в сентябре под ударом БпЛА оказался Московский НПЗ в Капотне. Тогда сообщалось, что дрон, якобы, уже после падения повредил отдельное техническое помещение нефтезавода, в результате чего вспыхнул пожар. Очевидно, чтобы избежать подобных инцидентов, россияне решили прикрыть объект сеткой.

Ведь известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона.

НПЗ в Капотне ранее был атакован дронами, в результате чего была повреждена установка Евро+,

– напоминает Стерненко.

В Москве на НПЗ повесили антидронные сетки / Фото Сергея Стерненко

Напомним, ночь на 1 сентября Россию атаковали более сотни дронов, проблемы возникли для Московского НПЗ. Всего Москву и область атаковали по меньшей мере 9 дронами. По словам российских властей, один из них "сбили" именно в районе нефтезавода.