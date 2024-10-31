24 Канал собрал информацию о взрывах в Уфе и их последствиях. Напомним, в ночь на 31 октября дроны долетели до Волгоградской области.

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Что известно об атаке дронами в Уфе

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения из-за опасности БПЛА. О временной остановке полетов сообщила Росавиация, не уточнив причин. Как сообщил источник одного из СМИ, прием и вылет рейсов приостановили после предупреждения о возможной атаке беспилотников,

– говорится в сообщении российского паблика Astra.

А руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко лаконично написал: "Кое-что прилетело по заводику в Уфе".