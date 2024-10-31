Утверждают, что якобы российская ПВО сбила цели над Красноармейским районом Волгограда и над селом Червленое.
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Местные власти заявили, что повреждений нет
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже успел прокомментировать ситуацию в регионе.
Он заявил, что якобы было уничтожено 3 беспилотника.
Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет,
– утверждает Бочаров.
А еще просит местных, если обнаружат беспилотники и их обломки на земле, не приближаться к ним, а сообщать российские экстренные службы.
Взрыв в Волгограде: смотрите видео
Местные жители почему-то не радушно встретили дроны. Атака, похоже, у них вызвала шок.
Осторожно, нецензурная лексика! Видео реакции местных на БПЛА: смотрите видео
К слову, Волгоградская область расположена за почти 390 километров от границы с Украиной. Дроны атаковали ее через Гуково Ростовской области.
Где расположена Волгоградская область / Карта Петра Андрющенко