Стверджують, що нібито російська ППО збила цілі над Красноармійським районом Волгограду та над селом Червльоноє.

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Місцева влада заявила, що пошкоджень немає

Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров уже встиг прокоментувати ситуацію у регіоні.

Він заявив, що нібито було знищено 3 безпілотники.

Потерпілих та пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає,

– стверджує Бочаров.

А ще просить місцевих, якщо виявлять безпілотники та їхні уламки на землі, не наближатися до них, а повідомляти російські екстрені служби.

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Місцеві мешканці чомусь не радо зустріли дрони. Атака, схоже, у них викликала шок.

Обережно, нецензурна лексика! Відео реакції місцевих на БпЛа: дивіться відео

До слова, Волгоградська область розташована за майже 390 кілометрів від кордону з Україною. Дрони летіли атакували її через Гуково Ростовської області.

Де розташована Волгоградська область / Карта Петра Андрющенка