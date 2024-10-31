24 Канал зібрав інформацію про вибухи в Уфі та їхні наслідки. Нагадаємо, в ніч проти 31 жовтня дрони долетіли до Волгоградської області.

Дивіться також Кармічна розплата за Харків: у російському Черкеську вибух знищив кілька квартир

Що відомо про атаку дронами в Уфі

В аеропорту Уфи ввели тимчасові обмеження через небезпеку БпЛА. Про тимчасове зупинення польотів повідомила Росавіація, не уточнивши причин. Як повідомило джерело одного зі ЗМІ, прийом та виліт рейсів призупинили після попередження про можливу атаку безпілотників,

– ідеться в повідомленні російського пабліку Astra.

А керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко лаконічно написав: "Дещо прилетіло по заводику в Уфі".

Українські пабліки зауважують, що дрони завітали до Уфи чи не вперше, і недарма, адже це місто – один з центрів нафтопереробки та нафтохімії. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що є нібито влучання у Стерлітамацький нафтохімічний завод.

Слід сказати, що Стерлітамак справді неподалік Уфи, але значно далі на південь, аніж аеропорт.

Де розташовані міста, які могли опинитися під ударом: показуємо на карті Уфу та Стерлітамацький нафтохімічний завод

Загалом від Уфи до кордону з Україною близько 1500 кілометрів.

Цікаво, що в місцевих російських ЗМІ досить мало інформації про подію. Там пишуть, що екіпажі, авіаслужби та диспетчери намагаються убезпечити польоти, але деталей не наводять.

Судячи з повідомлення про "запобігання ризикам, пов'язаним з експлуатацією повітряних суден", під загрозу потрапили самі літаки або злітна смуга. Або ж удар справді припав по Стерлітамаку, і це превентивний захід. Рейси до Сургута та Єкатеринбурга затримані на годину, а літаки з Москви направили до Пермі та Казані.