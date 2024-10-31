Об этом сообщили в местном министерстве чрезвычайных ситуаций. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как тяжелое.

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Подробности инцидента

Прокуратура города Черкесск отметила, что около 6 часов утра в квартире на пятом этаже вспыхнула газовоздушная смесь. В результате взрыва погибли два человека, еще 11 пострадали.

В российских СМИ добавляют, что из-за взрыва из дома пришлось эвакуировать 52 жильцов. Разрушена конструкция четвертого и пятого этажей, выбиты окна в соседней пятиэтажке, а также обломки повредили автомобили, стоявшие во дворе.

Очевидцы рассказывают, что жители верхних этажей выбирались из квартир через окна, рискуя жизнью, чтобы спастись от завалов. На место происшествия срочно прибыла группа спасателей. Для временного проживания пострадавших организовали специальный центр, где их обеспечивают всем необходимым.

Причины взрыва и версии

Предварительно, одна из версий трагедии связана с пенсионеркой, проживавшей в квартире, где произошел взрыв. По словам соседей, она имела психические расстройства, часто конфликтовала с другими жителями дома, а в ее квартиру не допускали ни газовиков, ни полицейских. Соседи также сообщали, что женщина выбрасывала мусор прямо из окна.

На месте продолжают работать 67 спасателей и 22 единицы техники. Сейчас доступ к зоне взрыва ограничен. Уже возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Спасатели достают тела людей: смотрите видео

К слову, ночью 30 октября в Харькове враг нанес удар по многоэтажке, в результате чего погибли два человека и 34 получили ранения. Удар россияне осуществили управляемой авиабомбой, разрушены 3 и 4 этажа дома в районе Салтовки.