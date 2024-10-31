Удар по Харькову осуществили около 22:40 30 октября. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Чем и откуда обстреляли Харьков

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Предварительно в прокуратуре говорят, что удар по Харькову был нанесен ФАБ-500 с УМПК. Обстрел осуществили из населенного пункта Строитель Белгородской области.

Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажами девятиэтажного жилого дома. Повреждены соседние многоэтажки, по меньшей мере 20 авто. Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все меры для документирования российских военных преступлений.

Напомним, в результате российского обстрела погиб 12-летний мальчик. Еще 35 человек пострадали, среди них парень 11 лет. Под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.