Удар по Харкову здійснили близько 22:40 30 жовтня. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Чим та звідки обстріляли Харків

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Попередньо у прокуратурі кажуть, що удар по Харкову був завданий ФАБ-500 з УМПК. Обстріл здійснили з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області.

Авіаційний боєприпас влучив між третім та четвертим поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, щонайменше 20 авто. Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх заходів для документування російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик. Ще 35 людей постраждало, серед них хлопець 11 років. Під завалами можуть залишатися люди. Пошуково-рятувальна операція досі триває.