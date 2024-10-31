Медики більше ніж пів години проводили реанімаційні заходи, щоб врятувати дитину. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу

Хлопчика деблокували з-під завалів із переломами та важкими травмами голови. У вересні загиблому виповнилося 12 років.



Наслідки обстрілу по Харкові / фото Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу 34 людини отримали поранення. Під завалами може перебувати 15-річний хлопець, який не виходить на зв'язок. Також знайдені фрагменти тіла попередньо ідентифікованої особи.



Зруйнована багатоповерхівка в Харкові / фото Олег Синєгубов

Рятувальна операція триває. Проте значна пошкодженість будинку та загроза обвалу ускладнюють пошуки.

Ввечері 30 жовтня Росія вдарила по Харкову керованою авіаційною бомбою. Вибухи пролунали о 22:44. Зруйновано під'їзд 9-поверхового будинку з першого по п'ятий поверх. Аварійно-рятувальні роботи тривають.