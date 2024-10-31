Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия, чтобы спасти ребенка. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Смотрите также Россияне массированно ударили по Одесской области: регион посещал министр обороны Норвегии

Последствия обстрела

Мальчика деблокировали из-под завалов с переломами и тяжелыми травмами головы. В сентябре погибшему исполнилось 12 лет.



Последствия обстрела по Харькову / Фото Олег Синегубов

В результате обстрела 34 человека получили ранения. Под завалами может находиться 15-летний парень, который не выходит на связь. Также найдены фрагменты тела предварительно идентифицированного лица.



Разрушенная многоэтажка в Харькове / Фото Олег Синегубов

Спасательная операция продолжается. Однако значительная поврежденность дома и угроза обвала затрудняют поиски.

Вечером 30 октября Россия ударила по Харькову управляемой авиационной бомбой. Взрывы прогремели в 22:44. Разрушен подъезд 9-этажного дома с первого по пятый этаж. Аварийно-спасательные работы продолжаются.