Причиною став дефіцит імпортних запчастин з країн, що наклали на Росію санкції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Як санкції зупиняють російські нафтопереробні заводи

Три нафтопереробні заводи в Росії – "Волгоградський", "Ільський" та "Яйський" – частково припинили роботу через незавершений у жовтні плановий ремонт.

Зупинка цих підприємств негативно вплине на внутрішні обсяги переробки нафти, виконання експортних контрактів, створить труднощі з постачанням пального на внутрішній ринок та підвищить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.

Очікується, що під час простою нафтопереробні потужності знизяться до 1,8–2 мільйонів тонн на місяць.

Причинами цього стали обмежений доступ до західного обладнання та компонентів через міжнародні санкції, а також відсутність вітчизняних замін необхідним запчастинам.

Російська програма імпортозаміщення не дала значних результатів. Місцеві виробники забезпечують лише близько 30–45% потреб ринку у таких компонентах і лише у деяких з них (насоси, компресори, реактори тощо)

Крім того, спроби РФ використати китайські технології як альтернативу теж не принесли результатів, оскільки китайське обладнання часто несумісне з російським. Це означає, що деякі компоненти необхідно замінити цілком, що значно підвищує витрати.