Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що російські НПЗ з початку повномасштабної війни зіткнулися з кількома проблемами, які складно вирішити. Є інформація, що Туапсинський, Ільський та Новошахтинський нафтопереробні заводи взагалі перебувають на межі закриття.

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Що буде з російськими НПЗ

Як наголосив Блант, нафтопереробні заводи в Росії переважно працюють на західному обладнанні. Зараз досить складно завезти до країни-агресорку такі запчастини через санкції.

Не може відкинути те, що НПЗ на півдні Росії будуть скорочувати виробництво або взагалі зупиняться. Це не означає, що в Росії закінчиться бензин. Там є великі НПЗ в Сибіру. Але навантаження на російську інфраструктуру різко зросте,

– сказав Блант.

Росія буде змушена інтенсивніше використовувати наявну інфраструктуру для доставки того ж палива чи сировини в регіони. Через це сповільниться постачання інших вантажів. Все буде йти повільніше та дорожче.

Загалом Росія впирається не лише у відсутність людей, але й у неможливість купити нове обладнання. Оці НПЗ на заході чи півдні Росії працювали переважно на забезпечення російської армії. Тому ці удари безпілотниками мали сенс,

– підкреслив Блант.