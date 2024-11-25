В Калуге атаковали завод "Тайфун": что это за военный объект

Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "Тайфун" в Калуге. Это важный стратегический военный объект России. В частности, он участвует в производстве определенных компонентов для вооружения и военной техники для оккупационного войска.

Такие российские заводы обязательно нужно уничтожать. Это 24 Каналу отметил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

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"Это завод, который, в частности, участвует в производстве определенных компонентов для вооружения и военной техники России. В общем заводы ВПК нужно также уничтожать. Они входят в те наиболее ценные объекты, которые надо уничтожать в первую очередь. Как "Искандеры", так и те заводы, которые участвуют в производстве ракетных систем или их комплектующих", – объяснил он.

Нужно наращивать производство

Михаил Самусь отметил, что Украине нужно наращивать производство ракет, дронов. Президент Владимир Зеленский заявлял, что есть планы изготовить примерно 3 тысячи дальнобойных ракет в 2025 году. Очевидно, говорится и о крылатых, и о баллистических, и о гибридных ракетах, как "Паляница". А также 30 тысяч дальнобойных дронов.

Это уже будет уровень, который фактически будет превышать боевые возможности России. Конечно, планы очень амбициозные. Самостоятельно мы их не выполним. Здесь требуется финансирование и помощь, в частности, комплектующими со стороны наших западных партнеров,

– подчеркнул он.

По мнению заместителя директора Центра исследований армии, это будет выгодно Западу. Дело в том, что это будет отвечать интересам европейских ВПК, ведь США не будут отвечать за безопасность и оборону Европы. Государствам нужно вкладываться в построение сильных Вооруженных сил европейских стран. Для этого им нужно много современных вооружений, поэтому вкладываться в это нужно уже.

Напомним, в ночь на 25 ноября "хлопок" пришел в Калужскую область России. В частности, украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге. Также под удар попала нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая расположена более чем в 300 километрах от границы с Украиной.