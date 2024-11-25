Ночью губернатор Калужской области признал, что произошло "падение обломков" на территории предприятия. Украинские Osint-аналитики уточнили, что речь идет о нефтебазе "Калуганефтепродукт", а многочисленные видео с места происшествия в сети доказали, что НПЗ сильно препало, передает 24 Канал.

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Дроны атаковали завод "Тайфун"

Известно, что нефтебаза расположена в более чем 300 километрах от границы с Украиной. Сообщалось также, что поражен был и Калужский приборостроительный завод, но доказательств этому не было.

Утром 25 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации подтвердил, что "Тайфун" попал под атаку. Он также рассказал, почему это предприятие столь важно для вражеского ВПК.

Так, деятельность завода включает: