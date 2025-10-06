У Криму спалахнула потужна пожежа на нафтоналивному терміналі після атаки дронів
- Після атаки дронів у Феодосії спалахнула сильна пожежа на нафтоналивному терміналі.
- Партизанський рух "Атеш" підтвердив пожежу та передає дані для ударів ЗСУ.
Після атаки невідомих безпілотників на тимчасово окуповану Федосію потужна пожежа спалахнула на нафтоналивному терміналі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".
Які наслідки атаки на Крим?
В "Атеш" підтвердили пожежу на нафтобазі окупантів. Партизани заявили, що передають дані для ударів Збройним Силам України.
Рух "Атеш" дякує Силам оборони України за точні й систематичні удари по військовій інфраструктурі ворога. Рівно рік тому цей об'єкт вже ставав метою успішної атаки – тоді ми також вели розвідку і передавали дані для ударів,
– сказали партизани.
У моніторингових ресурсах зазначили, що на Феодосійському нафтоналивному терміналі зафіксовано два потужні осередки пожежі.
Деталі атаки на нафтобазу росіян: дивіться фото моніторингових ресурсів
Фахівці підкреслили, що пожежа на цій нафтобазі у 2024 році охопила 12 резервуарів з паливом. З них 8 згоріли повністю. На додаток до цього згоріли будівлі на території термінала.
Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?
Нагадаємо, що в ніч проти 6 жовтня у Феодосії дрони атакували одну з найбільших нафтобаз у Криму, що спричинило пожежу.
Ворожа ППО не змогла ефективно збити дрони, вражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.
До слова, в етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зауважив, що подібні удари – комплексний підхід до справи.
Він підсумував, що Крим залучений до логістики російської армії, є місцем базування авіації Росії, арсеналу, а також тилом противника. Це, як наголосив Тимочко, створює серйозні проблеми для української армії на Півдні та Сході України.