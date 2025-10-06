После атаки неизвестных беспилотников на временно оккупированную Федосию мощный пожар вспыхнул на нефтеналивном терминале.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Какие последствия атаки на Крым?

В "Атеш" подтвердили пожар на нефтебазе оккупантов. Партизаны заявили, что передают данные для ударов Вооруженным Силам Украины.

Движение "Атеш" благодарит Силы обороны Украины за точные и систематические удары по военной инфраструктуре врага. Ровно год назад этот объект уже становился целью успешной атаки – тогда мы также вели разведку и передавали данные для ударов,

– сказали партизаны.

В мониторинговых ресурсах отметили, что на Феодосийском нефтеналивном терминале зафиксировано два мощных очага пожара.

Детали атаки на нефтебазу россиян: смотрите фото мониторинговых ресурсов

Специалисты подчеркнули, что пожар на этой нефтебазе в 2024 году охватил 12 резервуаров с топливом. Из них 8 сгорели полностью. В дополнение к этому сгорели здания на территории терминала.

Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?