В Крыму вспыхнул мощный пожар на нефтеналивном терминале после атаки дронов
- После атаки дронов в Феодосии вспыхнул сильный пожар на нефтеналивном терминале.
- Партизанское движение "Атеш" подтвердило пожар и передает данные для ударов ВСУ.
После атаки неизвестных беспилотников на временно оккупированную Федосию мощный пожар вспыхнул на нефтеналивном терминале.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Какие последствия атаки на Крым?
В "Атеш" подтвердили пожар на нефтебазе оккупантов. Партизаны заявили, что передают данные для ударов Вооруженным Силам Украины.
Движение "Атеш" благодарит Силы обороны Украины за точные и систематические удары по военной инфраструктуре врага. Ровно год назад этот объект уже становился целью успешной атаки – тогда мы также вели разведку и передавали данные для ударов,
– сказали партизаны.
В мониторинговых ресурсах отметили, что на Феодосийском нефтеналивном терминале зафиксировано два мощных очага пожара.
Специалисты подчеркнули, что пожар на этой нефтебазе в 2024 году охватил 12 резервуаров с топливом. Из них 8 сгорели полностью. В дополнение к этому сгорели здания на территории терминала.
Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?
Напомним, что в ночь на 6 октября в Феодосии дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз в Крыму, что привело к пожару.
Вражеская ПВО не смогла эффективно сбить дроны, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.
К слову, в эфире 24 Канала председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что подобные удары – комплексный подход к делу.
Он подытожил, что Крым привлечен к логистике российской армии, является местом базирования авиации России, арсенала, а также тылом противника. Это, как отметил Тимочко, создает серьезные проблемы для украинской армии на Юге и Востоке Украины.