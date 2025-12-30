Чи існують докази "атаки дронів" на резиденцію Путіна: детальний звіт ISW

У Росії заявили про нібито атаку українських дронів поблизу резиденції Путіна, однак жодних відкритих підтверджень цього немає. У мережі не з’являлися відео роботи ППО, вибухів чи пожеж, а також повідомлення місцевої влади або регіональних медіа.

Кремль намагається таким чином виправдати свої майбутні удари по об'єктах в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Чому заяви про атаку на резиденцію Путіна можна вважати фейковою?

У ISW звернули увагу на суперечності в заявах російських посадовців. Сергій Лавров говорив про збиття 89 дронів над Новгородською областю, тоді як Міноборони Росії повідомляло лише про 47. Це, на думку аналітиків, додатково підриває правдивість заяв Кремля, який не надав жодних доказів нібито удару по резиденції.

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що мешканці Валдая в ніч на 29 грудня не чули роботи систем ППО, хоча для перехоплення десятків дронів вона мала б бути добре помітною. Журналісти також зазначають, що безпілотники з України мали б долати щільно захищений повітряний простір Росії з численними військовими об'єктами, що робить таку атаку вкрай малоймовірною без серйозних збоїв у російській обороні.

Водночас за даними аналітиків, раніше Росія суттєво посилила протиповітряну оборону в районі Валдая, збільшивши кількість систем ППО з двох до дванадцяти за останні роки. Це також ставить під сумнів версію про успішну масовану атаку дронів без жодних видимих наслідків.

Що відомо про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна?