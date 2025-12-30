Существуют ли доказательства "атаки дронов" на резиденцию Путина: подробный отчет ISW

В России заявили о якобы атаке украинских дронов вблизи резиденции Путина, однако никаких открытых подтверждений этому нет. В сети не появлялись видео работы ПВО, взрывов или пожаров, а также сообщения местных властей или региональных медиа.

Кремль пытается таким образом оправдать свои будущие удары по объектам в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Почему заявления об атаке на резиденцию Путина можно считать фейковым?

В ISW обратили внимание на противоречия в заявлениях российских чиновников. Сергей Лавров говорил о сбитии 89 дронов над Новгородской областью, тогда как Минобороны России сообщало только о 47. Это, по мнению аналитиков, дополнительно подрывает правдивость заявлений Кремля, который не предоставил никаких доказательств якобы удара по резиденции.

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что жители Валдая в ночь на 29 декабря не слышали работы систем ПВО, хотя для перехвата десятков дронов она должна была бы быть хорошо заметной. Журналисты также отмечают, что беспилотники из Украины должны были бы преодолевать плотно защищенное воздушное пространство России с многочисленными военными объектами, что делает такую атаку крайне маловероятной без серьезных сбоев в российской обороне.

В то же время по данным аналитиков, ранее Россия существенно усилила противовоздушную оборону в районе Валдая, увеличив количество систем ПВО с двух до двенадцати за последние годы. Это также ставит под сомнение версию об успешной массированной атаке дронов без видимых последствий.

Что известно о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина?