Відключення світла та пожежі на НПЗ: які наслідки атаки дронів на Росію

У ніч на 8 листопада дрони вкотре атакували Росію. Під ударом було одразу кілька регіонів країни-агресорки.

Вибухи чули у Волгоградській, Саратовській та Рязанській областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TACC, SHOT, Exilenova+ та російське міноборони.

Які наслідки атаки на Росію?

За даними губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, російським силам ППО нібито вдалося відбити масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області.

Наразі ремонтні служби відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції ЛЕП Балашівських населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпинському, Новомиколаївському та Новоанінському районах. За попередніми даними, пошкоджень житлових будівель і постраждалих нібито немає.

Піду ударом цього разу опинилася і Саратовська область. Там чули близько 10 вибухів. Місцеві жителі жалілися, що прокинулися вночі від гучних "хлопків" та сирен тривоги.

У Саратовській області було чутно вибухи: відео "Кримського вітру"

Російські телеграм-канали повідомляють, що внаслідок цього постраждав місцевий житель у Саратові та є пошкодження у житловому секторі. Окрім цього, є інформація про атаку на НПЗ. На місці працюють екстрені служби.

Через атаку БпЛА закривали аеропорт Саратова, план "Килим" запроваджували в сусідній Пензенській області. Тимчасові обмеження вводили й в аеропорті Ульяновська.

Також місцеві повідомляють про пожежу в районі НПЗ в Рязані. Однак, наразі невідомо, чи пов'язано це з роботою БпЛА.

У Рязані спалахнула пожежа в районі НПЗ: відео Exilenova+

Зауважимо, що, за даними російського міноборони, минулої ночі засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 79 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема:

36 – над територією Ростовської області;

10 – над Брянщиною;

9 – над Курщиною;

8 – над територією Волгоградської області;

5 – над Білгородщиною;

5 – над територією Криму;

3 – над територією Саратовської області;

ще по одному 1 – над Воронезькою, Смоленською та Орловською областями.

