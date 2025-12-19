ССО натякнули на нову атаку по російському кораблю

Сили спеціальних операцій ЗСУ 19 грудня натякнули на успішний удар по російському кораблю. Оборонці пообіцяли розкрити деталі згодом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про можливий удар по ворогу?

ССО ЗСУ опублікували допис, в якому натякнули на черговий удар по кораблю Росії.

"Гойда? Деталі згодом" – усе, про що йдеться у повідомленні. Проте на фото з дрона зафіксовано, ймовірно, російський корабель.

Уражений корабель / Фото ССО ЗСУ

Наголосимо, що офіційної інформації щодо виду ураженого судна наразі немає.

Водночас OSINT-дослідники та УНІАН припускають, що на кадрі може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Зазначається, що такі судна є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Нещодавні успішні ураження флоту Росії