ССО натякнули на нову атаку по російському кораблю
- ССО ЗСУ натякнули на успішний удар по російському кораблю, деталі обіцяють розкрити згодом.
- OSINT-дослідники припускають класифікацію корабля за фото, проте офіційної інформації немає.
Сили спеціальних операцій ЗСУ 19 грудня натякнули на успішний удар по російському кораблю. Оборонці пообіцяли розкрити деталі згодом.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Дивіться також СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу Росії в Каспійському морі
Що відомо про можливий удар по ворогу?
ССО ЗСУ опублікували допис, в якому натякнули на черговий удар по кораблю Росії.
"Гойда? Деталі згодом" – усе, про що йдеться у повідомленні. Проте на фото з дрона зафіксовано, ймовірно, російський корабель.
Уражений корабель / Фото ССО ЗСУ
Наголосимо, що офіційної інформації щодо виду ураженого судна наразі немає.
Водночас OSINT-дослідники та УНІАН припускають, що на кадрі може бути малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Зазначається, що такі судна є носіями крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".
Нещодавні успішні ураження флоту Росії
Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що уражено третю російську нафтовидобувну платформу в Каспійському морі, яка належить компанії "Лукойл". Удар далекобійними дронами прийшовся по установці на родовищі "Ракушечне".
Крім того, дрони СБУ атакували російський танкер QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Судно, яке використовували для обходу санкцій, більше не може експлуатуватися.
Днями у порту Ростова-на-Дону після атаки загорівся, ймовірно, нафтовий танкер. Попередньо, відомо про загиблих серед екіпажу.