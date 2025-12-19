ССО намекнули на новую атаку по российскому кораблю

Силы специальных операций ВСУ 19 декабря намекнули на успешный удар по российскому кораблю. Оборонцы пообещали раскрыть детали позже.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно о возможном ударе по врагу?

ССО ВСУ опубликовали сообщение, в котором намекнули на очередной удар по кораблю России.

"Гойда? Детали позже" – все, о чем говорится в сообщении. Однако на фото с дрона зафиксирован, вероятно, российский корабль.

Пораженный корабль / Фото ССО ВСУ

Подчеркнем, что официальной информации о виде пораженного судна пока нет.

В то же время OSINT-исследователи и "УНИАН" предполагают, что на кадре может быть малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Отмечается, что такие суда являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

Недавние успешные поражения флота России