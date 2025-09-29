ГУР укотре атакувало аеродром "Кача" в Криму: супутникові фото підтвердили втрати росіян
- Українські розвідники знищили кілька російських літаків і вертольотів на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.
- Супутникові знімки підтвердили повне знищення літака Ан-26, а також показали кратер від удару біля одного з Бе-12.
Українські розвідники вже неодноразово атакували російські літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму, зокрема Ан-26 та Бе-12. Тепер у мережі з'явилися супутникові знімки ураженого військового об'єкта.
Вони підтверджують втрати країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на військового оглядача AviVector.
Дивіться також Літаки, РЛС та кораблі: як Сили оборони обирають, що атакувати в окупованому Криму
Які втрати росіян на аеродромі "Кача"?
Протягом минулого тижня Головне управління розвідки МО України повідомило про знищення 2 літаків Be-12, 2 літаків Aн-26 та 4 вертольотів Mi-8 у тимчасово окупованому Криму.
За даними AviVector, це сталося на аеродромі "Кача", де базувалися 5 літаків Бе-12 (Mail), 1 літак Ан-26 (Curl), 3 літаки МіГ-29К (Fulcrum-D), 4 вертольоти Мі-8 (Hip) і 4 вертольоти Ка-27/29 (Helix).
Після детального аналізу супутникових знімків ми можемо підтвердити повне знищення одного літака Ан-26 (RF-46878); видно лише сліди пожежі, а уламки вже прибрано. Другий літак Ан-26 не знайдено,
– пише AviVector.
Супутникові знімки "Качі": дивіться фото
Зверніть увагу! ГУР не розкрило місця подій, але про "Качу" також писали в Defense Express. Там проаналізували оприлюднене українськими розвідниками відео.
Окрім того, на знімках видно кратер від удару поблизу одного з Бе-12, який, ймовірно, не зазнав пошкоджень. Окупанти вивезли з бази 2 літаки Бе-12, один із яких стояв на полі та був уражений.
Також була спроба вразити Мі-8АМТШ, однак ознак пошкодження не виявлено. Вертоліт або залишив базу, або був переведений на інше місце стоянки після атаки.
Однак один знищений Мі-8 виявили поблизу Севастополя, ще один вертоліт там було пошкоджено.
Що відомо про ураження техніки окупантів у Криму?
У неділю, 21 вересня спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" вперше в історії знищив два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12.
У четвер, 25 вересня, стало відомо про ліквідацію ще двох транспортних літаків Ан-26 і берегових радіолокаційних станцій.
Ексклюзивно в етері 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, що над послабленням військових спроможностей росіян на півострові працюють не лише співробітники ГУР, але й СБУ. У серпні 2025 року вони атакували приблизно 13 ворожих цілей.
На п'ятому саміті Кримської платформи у Нью-Йорку 24 вересня Володимир Зеленський заявив, що українські удари далекобійними дронами по окупантах у Криму необхідні, аби не дати Росії перетворити півострів на "одну велику військову базу".