Українські розвідники вже неодноразово атакували російські літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму, зокрема Ан-26 та Бе-12. Тепер у мережі з'явилися супутникові знімки ураженого військового об'єкта.

Вони підтверджують втрати країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на військового оглядача AviVector.

Які втрати росіян на аеродромі "Кача"?

Протягом минулого тижня Головне управління розвідки МО України повідомило про знищення 2 літаків Be-12, 2 літаків Aн-26 та 4 вертольотів Mi-8 у тимчасово окупованому Криму.

За даними AviVector, це сталося на аеродромі "Кача", де базувалися 5 літаків Бе-12 (Mail), 1 літак Ан-26 (Curl), 3 літаки МіГ-29К (Fulcrum-D), 4 вертольоти Мі-8 (Hip) і 4 вертольоти Ка-27/29 (Helix).

Після детального аналізу супутникових знімків ми можемо підтвердити повне знищення одного літака Ан-26 (RF-46878); видно лише сліди пожежі, а уламки вже прибрано. Другий літак Ан-26 не знайдено,

– пише AviVector.

Супутникові знімки "Качі": дивіться фото

Зверніть увагу! ГУР не розкрило місця подій, але про "Качу" також писали в Defense Express. Там проаналізували оприлюднене українськими розвідниками відео.

Окрім того, на знімках видно кратер від удару поблизу одного з Бе-12, який, ймовірно, не зазнав пошкоджень. Окупанти вивезли з бази 2 літаки Бе-12, один із яких стояв на полі та був уражений.

Також була спроба вразити Мі-8АМТШ, однак ознак пошкодження не виявлено. Вертоліт або залишив базу, або був переведений на інше місце стоянки після атаки.

Однак один знищений Мі-8 виявили поблизу Севастополя, ще один вертоліт там було пошкоджено.

Що відомо про ураження техніки окупантів у Криму?