Думав, що стеля впаде від ударів, – потерпілий розповів, як ледь пережив атаку по Харкову

Увечері 23 листопада ворог завдав ударів по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Через атаку пошкоджені будівлі, горіли житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Росія спрямувала на місто 15 безпілотників.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що удар прийшовся й по приватному сектору Харкова, загинуло четверо людей, з них троє – це жінки, наймолодшій – 21 рік.

Росія атакувала Харків дронами: які наслідки?

Під час атаки харків'яни намагалися врятуватись. Так, у приватному секторі жінка вибігла на вулицю, але загинула від удару ворожого БпЛА. Сім будинків знищено, ще 30 – пошкоджені. До медиків по допомогу звернулись 17 людей. Наразі в медзакладі залишаються двоє чоловіків, які постраждали внаслідок російського обстрілу.

Удар безпілотника сильно розбиває приватні будинки. До того ж на місцях спалахнули пожежі, це не давало змоги одразу кинутися на пошук людей. Ще одна жертва – це чоловік. Він був охоронцем приватного цивільного підприємства,

– розповіла кореспондентка.

Під прицілом російських дронів опинилися й об'єкти критичної інфраструктури Харкова. В мить влучань у певних районах міста були перебої з електро- і водопостачанням. Станом на ранок 24 листопада в Харкові внесені зміни в роботу електротранспорту.

На місцях прильотів працюють комунальні служби. За можливості відбувається заміна віконних отворів, перевірка стану дахів для проведення ремонту. Сьогодні в місті дощ, тож є потреба у відновленні пошкодженого житла, аби люди могли повернутися у свої будинки. Через атаку дронів втратив своє житло 71-річний харків'янин, йому повертатись вже нікуди.

Підійшов до вікна подивитися і стався удар. Я відвернувся. На мене пішло все скло. Потім відчув запах диму, я вийшов. Перед цим було кілька сильних ударів, стеля колихалася, думав, що стеля впаде від ударів,

– розповів Володимир Кравцов, потерпілий.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що проводився обхід будинків. Він наголосив на тому, що руйнування значні й треба було пересвідчитися, чи не залишаються ще під завалами люди.

Куди Росія спрямувала дрони 24 листопада?