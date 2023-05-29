Часу на реагування обмаль: у Повітряних силах пояснили всю небезпеку "Іскандерів"

Росіяни близько до полудня завдали ракетного удару по Києву. Для цього ворог використовував крилаті та балістичні ракети "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Детальніше про атаку розповів Юрій Ігнат.

Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що окупанти не вперше б'ють "Іскандерами". За його словами, передає 24 Канал, у перші дні повномасштабного вторгнення ними також атакували Україну.

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Існує кілька видів "Іскандерів"

Що стосується 24 лютого 2022 року та перших днів війни, то "Іскандерами" росіяни били досить часто. Ними атакували ті об'єкти, куди досягали ці ракети, каже Юрій Ігнат.

Водночас він зауважив, що для атак росіяни використовують два види "Іскандерів":

"Іскандер-М" – власне засіб, який летить по балістичній траєкторії.

– власне засіб, який летить по балістичній траєкторії. "Іскандер-К" – летить по траєкторії, як і "Калібр". Фактично можна сказати, що це ракета "Калібр", яка запускається з наземної установки. У них навіть характеристики ідентичні.

"Іскандер-К" летить, притискаючись до землі, огинаючи рельєф місцевості. "Іскандер-М" летить по балістиці, власне, зверху б'є,

– додав він.

За словами речника, обидва типи ракет небезпечні тим, що ними можуть бити з лінії державного кордону або бойового зіткнення. І це зменшує час на реагування. Власне, тому спочатку мешканці почули тривогу, а за хвилину – роботу ППО. Якщо ж атакують з Чорного моря або Каспійського, то в нас є трохи часу на підготовку, поки ракети долетять.

Скільки ракет у ворога

Ви знаєте, що Росія відчуває певний дефіцит із високоточним далекобійним ракетним озброєнням. Це стосується Х-101, "Калібр", "Іскандер" і "Кинджал". Противник, на жаль, може ще виготовляти ці ракети. Має ще відповідне виробництво, яке триває,

– зауважив Ігнат.

Він звернув увагу на відомості від ГУР МО. В українській розвідці зазначили, що окупанти можуть виготовляти десятки ракет на місяць. Тож вони накопичують їх та використовуватимуть надалі. Причому в парі з "Шахедами", які Іран продовжує постачати Росії.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 29 травня актуалізували цифри. Тепер у нас є точні дані щодо того, скільки повітряних цілей Росії вдалося збити.

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131,

– кажуть у Генштабі.

Що стосується атаки "Іскандерами", то силам ППО вдалося збити усі 11 з 11 ракет, запущених близько полудня.