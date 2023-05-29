Времени на реагирование мало: в Воздушных силах объяснили всю опасность "Искандеров"

Россияне около полудня нанесли ракетный удар по Киеву. Для этого враг использовал крылатые и баллистические ракеты "Искандер-К" и "Искандер-М". Детальнее об атаке рассказал Юрий Игнат.

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что оккупанты не впервые бьют "Искандерами". По его словам, передает 24 Канал, в первые дни полномасштабного вторжения ними также атаковали Украину.

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Существует несколько видов "Искандеров"

Что касается 24 февраля 2022 года и первых дней войны, то "Искандерами" россияне били довольно часто. Ими атаковали те объекты, куда доставали эти ракеты, говорит Юрий Игнат.

В то же время он отметил, что для атак россияне используют два вида "Искандеров":

"Искандер-М" – собственно, средство, летящее по баллистической траектории.

– собственно, средство, летящее по баллистической траектории. "Искандер-К" – летит по траектории, как и "Калибр". Фактически можно сказать, что это ракета "Калибр", запускаемая с наземной установки. У них даже характеристики идентичные.

"Искандер-К" летит, прижимаясь к земле, огибая рельеф местности. "Искандер-М" летит по баллистике, собственно, сверху бьет,

– добавил он.

По словам спикера, оба типа ракет опасны тем, что ими могут бить с линии государственной границы или боевого столкновения. И это уменьшает время на реагирование. Собственно поэтому сначала жители услышали тревогу, а через минуту – работу ПВО. Если же атакуют с Черного моря или Каспийского, то у нас есть немного времени на подготовку, пока ракеты долетят.

Сколько ракет у врага

Вы знаете, что Россия испытывает определенный дефицит с высокоточным дальнобойным ракетным вооружением. Это касается Х-101, "Калибр", "Искандер" и "Кинжал". Противник, к сожалению, может еще производить эти ракеты. Имеет еще соответствующее производство, которое продолжается,

– заметил Игнат.

Он обратил внимание на сведения от ГУР МО. В украинской разведке отметили, что оккупанты могут производить десятки ракет в месяц. Поэтому они накапливают их и будут использовать в дальнейшем. Причем в паре с "Шахедами", которые Иран продолжает поставлять России.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ от 29 мая актуализировали цифры. Теперь у нас есть точные данные относительно того, сколько воздушных целей России удалось сбить.

По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БПЛА Shahed-136/131,

– говорят в Генштабе.

Что касается атаки "Искандерами", то силам ПВО удалось сбить все 11 из 11 ракет, запущенных около полудня.