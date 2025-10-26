У Києві двоє чоловіків вижили після влучання "Шахеда" в їхню квартиру

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу є наслідки в кількох районах – зокрема, ворожий дрон ударив по будинку на Троєщині.

Що свідки кажуть про атаку на столицю?

Уночі 26 жовтня російські військові масовано обстріляли столицю України. Зокрема, ворог ударив по Троєщині. В одному з будинків обвалилися стіни, стеля та підлога кількох квартир.

Мене вдарило стіною, яка почала падати. Батько отримав багато порізів, його забрала швидка. Але йому вже надають допомогу. Все могло бути набагато гірше,

– розповів очевидець.

Наслідки ворожого терору:

Які наслідки обстрілу Києва?