У Києві двоє чоловіків вижили після влучання "Шахеда" в їхню квартиру
- У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками, один з яких влучив у будинок на Троєщині.
- Двоє чоловіків вижили після атаки, хоча один з них отримав багато порізів і був доставлений до лікарні.
У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу є наслідки в кількох районах – зокрема, ворожий дрон ударив по будинку на Троєщині.
Що свідки кажуть про атаку на столицю?
Уночі 26 жовтня російські військові масовано обстріляли столицю України. Зокрема, ворог ударив по Троєщині. В одному з будинків обвалилися стіни, стеля та підлога кількох квартир.
Мене вдарило стіною, яка почала падати. Батько отримав багато порізів, його забрала швидка. Але йому вже надають допомогу. Все могло бути набагато гірше,
– розповів очевидець.
Які наслідки обстрілу Києва?
Нагадаємо, що вночі у Деснянському районі окупанти влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні 2-го – 3-го поверхів. За іншою адресою в Деснянському районі також зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.
На жаль, унаслідок атаки є потерпілі. Загалом, постраждали 29 осіб, серед яких – шестеро дітей. Наймолодшому – всього 4 роки.
Усім постраждалим надається допомога. 7 людей госпіталізовані, серед них двоє дітей. Інші отримали допомогу й лікуватимуться вдома.