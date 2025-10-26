Укр Рус
26 октября, 10:39
2

В Киеве двое мужчин выжили после попадания "Шахеда" в их квартиру

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В ночь на 26 октября Россия атаковала Киев беспилотниками, один из которых попал в дом на Троещине.
  • Двое мужчин выжили после атаки, хотя один из них получил много порезов и был доставлен в больницу.

В ночь на 26 октября Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате обстрелов есть последствия в нескольких районах –в частности, вражеский дрон ударил по дому на Троещине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Что свидетели говорят об атаке на столицу?

Ночью 26 октября российские военные массированно обстреляли столицу Украины. В частности, враг ударил по Троещине. В одном из домов обвалились стены, потолок и пол нескольких квартир.

Меня ударило стеной, которая начала падать. Отец получил много порезов, его забрала скорая. Но ему уже оказывают помощь. Все могло быть гораздо хуже,
– рассказал очевидец.

Последствия вражеского террора: смотрите фото NV

 

Какие последствия обстрела Киева?

  • Напомним, что ночью в Деснянском районе оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-го – 3-го этажей. По другому адресу в Деснянском районе также зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

  • К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. В общем, пострадали 29 человек, среди которых – шестеро детей. Самому младшему – всего 4 года.

  • Всем пострадавшим оказывается помощь. 7 человек госпитализированы, среди них двое детей. Другие получили помощь и будут лечиться дома.