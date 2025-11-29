Загинув посеред вулиці: Росія вбила перехожого під час атаки на Київ
- Унаслідок російської атаки на Київ загинув перехожий у Дарницькому районі.
- Кількість жертв атаки зросла до трьох, серед постраждалих є водій та пасажири автівки.
Уночі та вранці 29 листопада росіяни масовано обстріляли Київ ракетами та дронами. Серед жертв цинічної атаки – перехожий посеред вулиці в Дарницькому районі.
Про це пише 24 Канал із посиланням на "КС: новини Київ".
Що відомо про жертв російського обстрілу столиці?
Під час масованої атаки уламками побило автівки на ходу в Дарницькому районі, люди в цей момент їхали по своїх справах.
Водія та пасажирів однієї з автівок госпіталізували з осколковими пораненнями. Товариш постраждалого Сергій розповів, що внаслідок вибуху чоловіку поранило вухо та частину обличчя.
Наслідки російського терору Дарницького району: дивіться відео "КС: новини Київ"
Свідок підтвердив, що однією з жертв атаки став звичайний перехожий.
Крім того, о 10:19 стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки зросла. Володимир Зеленський повідомив про 3 загиблих.
Що Зеленський каже про атаку на Київ?
Президент України розповів, що Росія запустила вночі близько 36 ракет і майже 600 дронів, націлених на енергетику та житлові будинки.
Атака призвела до десятків поранених і трьох загиблих, а Зеленський закликав до посилення захисту та тиску на Росію.
За його словами, європейські партнери ухвалили рішення щодо заморожених російських активів й говорити про кроки, щоб ця війна й обстріли якнайшвидше припинилися.