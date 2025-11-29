Погиб посреди улицы: Россия убила прохожего во время атаки на Киев
- В результате российской атаки на Киев погиб прохожий в Дарницком районе.
- Количество жертв атаки возросло до трех, среди пострадавших есть водитель и пассажиры автомобиля.
Ночью и утром 29 ноября россияне массированно обстреляли Киев ракетами и дронами. Среди жертв циничной атаки – прохожий посреди улицы в Дарницком районе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "КС: новости Киев".
Что известно о жертвах российского обстрела столицы?
Во время массированной атаки обломками побило машины на ходу в Дарницком районе, люди в этот момент ехали по своим делам.
Водителя и пассажиров одной из машин госпитализировали с осколочными ранениями. Товарищ пострадавшего Сергей рассказал, что в результате взрыва мужчине ранило ухо и часть лица.
Последствия российского террора Дарницкого района: смотрите видео "КС: новости Киев"
Свидетель подтвердил, что одной из жертв атаки стал обычный прохожий.
Кроме того, в 10:19 стало известно, что количество жертв в результате атаки возросло. Владимир Зеленский сообщил о 3 погибших.
Что Зеленский говорит об атаке на Киев?
Президент Украины рассказал, что Россия запустила ночью около 36 ракет и почти 600 дронов, нацеленных на энергетику и жилые дома.
Атака привела к десяткам раненых и трем погибшим, а Зеленский призвал к усилению защиты и давления на Россию.
По его словам, европейские партнеры приняли решение о замороженных российских активов и говорить о шагах, чтобы эта война и обстрелы как можно быстрее прекратились.