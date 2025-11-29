Погиб посреди улицы: Россия убила прохожего во время атаки на Киев

Ночью и утром 29 ноября россияне массированно обстреляли Киев ракетами и дронами. Среди жертв циничной атаки – прохожий посреди улицы в Дарницком районе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "КС: новости Киев".

Что известно о жертвах российского обстрела столицы?

Во время массированной атаки обломками побило машины на ходу в Дарницком районе, люди в этот момент ехали по своим делам.

Водителя и пассажиров одной из машин госпитализировали с осколочными ранениями. Товарищ пострадавшего Сергей рассказал, что в результате взрыва мужчине ранило ухо и часть лица.

Свидетель подтвердил, что одной из жертв атаки стал обычный прохожий.

Кроме того, в 10:19 стало известно, что количество жертв в результате атаки возросло. Владимир Зеленский сообщил о 3 погибших.

Что Зеленский говорит об атаке на Киев?