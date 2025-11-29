Руйнування на 33 локаціях, є жертва: що відомо про постраждалих через обстріл Київщини

Уночі 29 листопада російські загарбники тероризували Київ та область. На Київщині травмованих зафіксовано у п’яти районах області, серед потерпілих – жінки та чоловіки різного віку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашникова.

Що відомо про постраждалих та жертв атаки на Київщину?

За даними Калашникова, станом на 11:43 кількість постраждалих збільшилася до 14. Крім того, у власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження.

Рятувальники проводять розбір завалів, гасіння пожеж / Фото ДСНС

Постраждали люди в різних районах області:

У Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.

У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.

В Обухівському районі травмовано двох жителів.

У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення – її госпіталізували.

У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці.

Які наслідки атаки на Київ?