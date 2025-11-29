Укр Рус
29 листопада, 12:17
Руйнування на 33 локаціях, є жертва: що відомо про постраждалих через обстріл Київщини

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Унаслідок обстрілу Київщини постраждали 14 осіб, одна жінка загинула у Фастівському районі.
  • Постраждалі зафіксовані у п'яти районах, зокрема у Броварському, Бучанському, Обухівському, Вишгородському, та Фастівському.

Уночі 29 листопада російські загарбники тероризували Київ та область. На Київщині травмованих зафіксовано у п’яти районах області, серед потерпілих – жінки та чоловіки різного віку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашникова.

Що відомо про постраждалих та жертв атаки на Київщину?

За даними Калашникова, станом на 11:43 кількість постраждалих збільшилася до 14. Крім того, у власному будинку загинула жителька Фастівського району Боярської громади, 1952 року народження.

Рятувальники проводять розбір завалів, гасіння пожеж / Фото ДСНС

 

Постраждали люди в різних районах області:

  • У Броварському районі постраждали троє людей: одну особу госпіталізовано, двом іншим допомогу надали на місці.
  • У Бучанському районі поранено шістьох: дві людини госпіталізовані, чотирьом надали допомогу на місці.
  • В Обухівському районі травмовано двох жителів.
  • У Вишгородському районі одна людина отримала осколкові поранення – її госпіталізували.
  • У Фастівському районі дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надано на місці.

Які наслідки атаки на Київ?

  • Водночас унаслідок російської атаки на столицю станом на 12 ранку постраждали 37 людей. В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули.

  • Зафіксовані пошкодження багатоповерхових та приватних будинків у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському, та Дніпровському районах столиці.

  • Поліцейські та працівники ДСНС працюють на місцях, надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки ворожого обстрілу.