Разрушения на 33 локациях, есть жертва: что известно о пострадавших из-за обстрела Киевщины
- В результате обстрела Киевщины пострадали 14 человек, одна женщина погибла в Фастовском районе.
- Пострадавшие зафиксированы в пяти районах, в частности в Броварском, Бучанском, Обуховском, Вышгородском, и Фастовском.
Ночью 29 ноября российские захватчики терроризировали Киев и область. На Киевщине травмированных зафиксировано в пяти районах области, среди пострадавших – женщины и мужчины разного возраста.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашникова.
Что известно о пострадавших и жертвах атаки на Киевщину?
По данным Калашникова, по состоянию на 11:43 количество пострадавших увеличилось до 14. Кроме того, в собственном доме погибла жительница Фастовского района Боярской общины, 1952 года рождения.
Пострадали люди в разных районах области:
- В Броварском районе пострадали три человека: один человек госпитализирован, двум другим помощь оказали на месте.
- В Бучанском районе ранены шесть: два человека госпитализированы, четырем оказали помощь на месте.
- В Обуховском районе травмированы два жителя.
- В Вышгородском районе один человек получил осколочные ранения – его госпитализировали.
- В Фастовском районе две женщины получили острую реакцию на стресс, медицинская помощь оказана на месте.
Какие последствия атаки на Киев?
В то же время в результате российской атаки на столицу по состоянию на 12 утра пострадали 37 человек. В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли.
Зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, и Днепровском районах столицы.
Полицейские и сотрудники ГСЧС работают на местах, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют последствия вражеского обстрела.