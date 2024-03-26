Навіть не треба затоплення: чи зможуть росіяни відремонтувати корабель "Костянтин Ольшанський"

За останні дні українські сили завдали потужних ударів по Чорноморському флоту. В Севастополі 24 березня було уражено ВДК "Ямал" та "Азов". Також було атаковано розвідувальний корабель "Іван Хурс". А вже 26 березня стало відомо про пошкодження ВДК "Костянтин Ольшанський".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що це непогані результати, навіть якщо ці кораблі мають тільки пошкодження. Водночас це привід пишатися зброєю, яку створили в Україні.

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Фатальні пошкодження

Особливо важливі для росіян кораблі проєкту 775 (серія великих десантних кораблів – 24 Канал). Це проєкт радянських часів, але ці кораблі будувались не в Радянському Союзі, а корабельні в Гданську в Польщі.

Тому навіть якщо цей корабель зазнає достатньо серйозних пошкоджень, для проведення ремонтних робіт чи щодо заміни силового агрегату, силових вузлів, росіянам доведеться звертатися до Польщі. Цікаво, чи Варшава надасть їм відповідні запчастини або обладнання? Маю сумніви з цього приводу,

– підкреслив військовий оглядач.

Пошкодження, які завдані великим десантним кораблям, можуть стати фатальним. Тому навіть не треба затоплення цих кораблів, достатньо серйозного ураження силової установки – і все, цей корабель вже фактично "мертвий" і не може виконувати свої бойові завдання.

Зовсім інша історія з судном "Іван Хурс", тому що це – розвідувальний корабель. Відомо, що він зазнав ураження. Цей корабель проєкту 18280 є насичений розвідувальною апаратурою. Тому пошкодження будь-якої його частини виводить його з повноцінного функціоналу бойового використання,

– зауважив він.

Усі пошкодження – це пречудова новина, на думку військового оглядача, але найкраще у цій заяві те, що ураження завдавалися ракетами від ПКРК "Нептун" – ракетою Р-360. Це вкотре підтверджує те, що маємо можливість знищувати російські військові кораблі власною протикорабельною ракетною системою, яку багато критикували до початку повномасштабної війни.

"Проте коли її почали використовувати для виконання бойових задач, всі переконалися в її результативності. Тому що ракетний крейсер "Москва" – це перша "жирнюча" ціль, яка була знищена саме ПКРК "Нептун". Він продовжує працювати, і це не може не тішити", – наголосив Олександр Коваленко.

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