Даже не надо затопления: смогут ли россияне отремонтировать корабль "Константин Ольшанский"

За последние дни украинские силы нанесли мощные удары по Черноморскому флоту. В Севастополе 24 марта были поражены БДК "Ямал" и "Азов". Также был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс". А уже 26 марта стало известно о повреждении БДК "Константин Ольшанский".

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что это неплохие результаты, даже если эти корабли имеют только повреждения. В то же время это повод гордиться оружием, которое создали в Украине.

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Фатальные повреждения

Особенно важны для россиян корабли проекта 775 (серия больших десантных кораблей – 24 Канал). Это проект советских времен, но эти корабли строились не в Советском Союзе, а на верфи в Гданьске в Польше.

Поэтому даже если этот корабль получит достаточно серьезные повреждения, для проведения ремонтных работ или по замене силового агрегата, силовых узлов, россиянам придется обращаться в Польшу. Интересно, предоставит ли Варшава им соответствующие запчасти или оборудование? Сомневаюсь в этом,

– подчеркнул военный обозреватель.

Повреждения, которые нанесены большим десантным кораблям, могут стать фатальным. Поэтому даже не надо затопления этих кораблей, достаточно серьезного поражения силовой установки – и все, этот корабль уже фактически "мертв" и не может выполнять свои боевые задачи.

Совсем другая история с судном "Иван Хурс", потому что это – разведывательный корабль. Известно, что он потерпел поражение. Этот корабль проекта 18280 насыщен разведывательной аппаратурой. Поэтому повреждение любой его части выводит его из полноценного функционала боевого использования,

– отметил он.

Все повреждения – это прекрасная новость, по мнению военного обозревателя, но лучшее в этом заявление то, что поражения наносились ракетами от ПКРК "Нептун" – ракетой Р-360. Это еще раз подтверждает то, что имеем возможность уничтожать российские военные корабли собственной противокорабельной ракетной системой, которую много критиковали до начала полномасштабной войны.

"Однако когда ее начали использовать для выполнения боевых задач, все убедились в ее результативности. Потому что ракетный крейсер "Москва" – это первая "жирная" цель, которая была уничтожена именно ПКРК "Нептун". Он продолжает работать, и это не может не радовать", – отметил Александр Коваленко.

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