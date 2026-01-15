Укр Рус
15 січня, 09:22
Оновлено - 09:28, 15 січня

У Львові внаслідок атаки постраждала церква Ольги та Єлизавети

Надія Батюк
Основні тези
  • У Львові внаслідок атаки дронами зазнали пошкоджень 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.
  • Через обстріл перекрито кілька вулиць, що призвело до змін у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.

Зранку 15 січня Росія атакувала Львів ударними дронами. Наразі триває обстеження території та фіксація наслідків.

За попередньою інформацією, пошкоджено 9 житлових будинків, у них вибито вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

Що відомо про пошкодження церкви святих Ольги та Єлизавети?

За словами Москаленка, внаслідок атаки пошкоджено вітражі в церкві святих Ольги та Єлизавети. Також вибиті вікна зафіксовано у школі №55, в коледжі, що розташований поруч, та у Львівській політехніці.


Мешканців попереджають, що через ворожу атаку у Львові перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. У цьому районі наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт. У зв’язку з перекриттями тимчасово призупинено рух тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38.

Також перекрито вулицю Антоновича в напрямку до центру міста. Тимчасова схема руху тролейбуса 32, в напрямку університету така: Суботівська – Ряшівська – Університет, в напрямку Суботівської по звичній схемі руху курсує 38 тролейбус Хуторівка – Степана Бандери (в сторону вулиці Степана Бандери по вулиці Антоновича, у зворотному напрямку – по вулиці Героїв УПА).

27 тролейбус "Станція Скнилів – Університет" не курсує, частково по його схемі курсують автобусні маршрути 27, 52, 84. Львів'ян просять враховувати ці обмеження під час планування своїх поїздок.

Коротко про наслідки атаки на Львів

  • Зранку 15 січня Росія атакувала Львів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за уточненою інформацією, ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.

  • Однак мер Львова Андрій Садовий уточнив, що вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.

  • Наразі дитячий майданчик, де стався приліт російського БпЛА, огородили стрічкою. Там працюють відповідні служби.