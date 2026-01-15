У Львові внаслідок атаки постраждала церква Ольги та Єлизавети
- У Львові внаслідок атаки дронами зазнали пошкоджень 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.
- Через обстріл перекрито кілька вулиць, що призвело до змін у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.
Зранку 15 січня Росія атакувала Львів ударними дронами. Наразі триває обстеження території та фіксація наслідків.
За попередньою інформацією, пошкоджено 9 житлових будинків, у них вибито вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міського голови Андрія Москаленка.
Дивіться також Вибухи прогриміли на Київщині: росіяни атакували дронами
Що відомо про пошкодження церкви святих Ольги та Єлизавети?
За словами Москаленка, внаслідок атаки пошкоджено вітражі в церкві святих Ольги та Єлизавети. Також вибиті вікна зафіксовано у школі №55, в коледжі, що розташований поруч, та у Львівській політехніці.
Внаслідок атаки пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети / Фото Москаленка
Вигляд храму після атаки: відео Анни Ших / Еспресо
Мешканців попереджають, що через ворожу атаку у Львові перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. У цьому районі наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт. У зв’язку з перекриттями тимчасово призупинено рух тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38.
Наслідки атаки на Львів: відео Суспільного
Також перекрито вулицю Антоновича в напрямку до центру міста. Тимчасова схема руху тролейбуса 32, в напрямку університету така: Суботівська – Ряшівська – Університет, в напрямку Суботівської по звичній схемі руху курсує 38 тролейбус Хуторівка – Степана Бандери (в сторону вулиці Степана Бандери по вулиці Антоновича, у зворотному напрямку – по вулиці Героїв УПА).
27 тролейбус "Станція Скнилів – Університет" не курсує, частково по його схемі курсують автобусні маршрути 27, 52, 84. Львів'ян просять враховувати ці обмеження під час планування своїх поїздок.
Коротко про наслідки атаки на Львів
Зранку 15 січня Росія атакувала Львів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за уточненою інформацією, ворожий безпілотник влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих.
Однак мер Львова Андрій Садовий уточнив, що вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.
Наразі дитячий майданчик, де стався приліт російського БпЛА, огородили стрічкою. Там працюють відповідні служби.