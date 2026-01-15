У Львові внаслідок атаки постраждала церква Ольги та Єлизавети

Зранку 15 січня Росія атакувала Львів ударними дронами. Наразі триває обстеження території та фіксація наслідків.

За попередньою інформацією, пошкоджено 9 житлових будинків, у них вибито вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

Що відомо про пошкодження церкви святих Ольги та Єлизавети?

За словами Москаленка, внаслідок атаки пошкоджено вітражі в церкві святих Ольги та Єлизавети. Також вибиті вікна зафіксовано у школі №55, в коледжі, що розташований поруч, та у Львівській політехніці.



Внаслідок атаки пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети / Фото Москаленка

Вигляд храму після атаки: відео Анни Ших / Еспресо

Мешканців попереджають, що через ворожу атаку у Львові перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. У цьому районі наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт. У зв’язку з перекриттями тимчасово призупинено рух тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38.

Наслідки атаки на Львів: відео Суспільного

Також перекрито вулицю Антоновича в напрямку до центру міста. Тимчасова схема руху тролейбуса 32, в напрямку університету така: Суботівська – Ряшівська – Університет, в напрямку Суботівської по звичній схемі руху курсує 38 тролейбус Хуторівка – Степана Бандери (в сторону вулиці Степана Бандери по вулиці Антоновича, у зворотному напрямку – по вулиці Героїв УПА).

27 тролейбус "Станція Скнилів – Університет" не курсує, частково по його схемі курсують автобусні маршрути 27, 52, 84. Львів'ян просять враховувати ці обмеження під час планування своїх поїздок.

Коротко про наслідки атаки на Львів