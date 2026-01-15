Во Львове "Шахед" повредил столетнюю церковь Ольги и Елизаветы – одно из самых высоких сооружений города

Утром 15 января Россия атаковала Львов ударными дронами. Сейчас продолжается обследование территории и фиксация последствий.

По предварительной информации, повреждены 9 жилых домов, в них выбиты окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя городского головы Андрея Москаленко.

Смотрите также Взрывы прогремели на Киевщине: россияне атаковали дронами

Что известно о повреждении церкви святых Ольги и Елизаветы?

По словам Москаленко, в результате атаки повреждены витражи в церкви святых Ольги и Елизаветы. Также выбитые окна зафиксированы в школе №55, в колледже, что расположен рядом, и во Львовской политехнике.



В результате атаки повреждена церковь Ольги и Елизаветы / Фото Москаленко

Вид храма после атаки: видео Анны Ших / "Эспрессо"

Жителей предупреждают, что из-за вражеской атаки во Львове перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. В этом районе пока не курсирует ни частный, ни общественный транспорт. В связи с перекрытиями временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №27, №32 и №38.

Последствия атаки на Львов: видео Суспільного

Также перекрыта улица Антоновича в направлении центра города. Временная схема движения троллейбуса 32, в направлении университета такова: Субботовская – Ряшевская – Университет, в направлении Субботовской по привычной схеме движения курсирует 38 троллейбус Хуторивка – Степана Бандеры (в сторону улицы Степана Бандеры по улице Антоновича, в обратном направлении – по улице Героев УПА).

27 троллейбус "Станция Скнилов – Университет" не курсирует, частично по его схеме курсируют автобусные маршруты 27, 52, 84. Львовян просят учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.

Что стоит знать о церкви Ольги и Елизаветы?

Храм Ольги и Елизаветы возведен в стиле неоготики. Он отличается высокими башнями со шпилевыми завершениями, большими стрельчатыми окнами с масверками, характерными для готики пинаклями и окнами-розетами.

Построен из кирпича на каменном фундаменте, с использованием белокаменных и формованных из романцемента деталей.

Церковь закончили строить в 1911 году в память о популярной императрице Елизавете Баварской (Габсбург), известной как Сиси, – жену императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. в 1926 году там установили один из крупнейших органов в Польше работы известной польской фирмы братьев Доминика и Вацлава Бернацких.

Сейчас это здание является вторым по счету в списке самых высоких сооружений города Львова, ее высота составляет 88 метров.

Во время польско-украинской 1918-1919 годов церковь была повреждена украинской артиллерией. С тех пор в стене сохранился снаряд, под которым помещена памятная надпись: Ex obsidione ruthenorum, что означает "Из осады русинов 6 и 9 марта 1919 года", который напоминает об этой жестокой войне.

А уже в 1939 году, в первые дни второй мировой войны, во время бомбардировки Львова рядом с церковью разорвалась авиационная бомба, повредив шпили и стены. 15 января 2026 года она в очередной раз получила повреждения, но выстояла.

Коротко о последствиях атаки на Львов