У Миколаєві є поранені після ракетного удару

Вранці 1 листопада жителі Миколаєва здигнулися від вибуху. Імовірно, росіяни атакували місто балістичною ракетою, через що постраждали люди.

Близько 7:17 ранку Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль, що прямувала в бік Миколаєва. Про наслідки ворожої атаки інформує 24 Канал із посиланням на Миколаївську ОДА.

Що відомо про постраждалих внаслідок російського удару?

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи в Миколаєві.

Пізніше очільник місцевої держадміністрації Віталій Кім написав, що внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву є поранені.

Наразі уточнюється інформація щодо наслідків російської атаки, на місці працюють всі відповідні служби.

Яка ситуація в Миколаєві та області?