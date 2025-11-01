Укр Рус
1 листопада, 08:19
У Миколаєві є поранені після ракетного удару

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Вранці 1 листопада в Миколаєві стався вибух, ймовірно, через атаку балістичною ракетою.
  • Внаслідок удару є поранені, інформація уточнюється.

Вранці 1 листопада жителі Миколаєва здигнулися від вибуху. Імовірно, росіяни атакували місто балістичною ракетою, через що постраждали люди.

Близько 7:17 ранку Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль, що прямувала в бік Миколаєва. Про наслідки ворожої атаки інформує 24 Канал із посиланням на Миколаївську ОДА.

Актуально У Миколаєві пролунав вибух: туди летіла швидкісна ціль 

Що відомо про постраждалих внаслідок російського удару?

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи в Миколаєві.

Пізніше очільник місцевої держадміністрації Віталій Кім написав, що внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву є поранені.

Наразі уточнюється інформація щодо наслідків російської атаки, на місці працюють всі відповідні служби.

Яка ситуація в Миколаєві та області?

  • Під час атаки на Миколаїв 16 жовтня ворог випустив одразу дві керовані авіабомби. Вперше від початку повномасштабної війни КАБи досягли околиць міста. Того ж дня росіяни вперше вгатили по Миколаєву керованою авіабомбою, дальність польоту якої становила близько 150 кілометрів. 

  • Водночас у Миколаєві вдалося відновити централізоване водопостачання після завершення будівництва нового трубопроводу завдовжки 136 кілометрів. Відсутність водопостачання була спричинена обстрілами ще у 2022 році.

  • Крім того, Сили оборони Півдня України знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч". За словами начальника Миколаївської ОВА, саме з цієї установки окупанти протягом трьох місяців обстрілювали сільськогосподарські поля в регіоні.