На Москву продовжують налітати дрони: аеропорти у місті то зачиняють, то відчиняють

У районі Москви в обід 22 лютого знову розліталися невідомі дрони. Через це аеропорти були змушені обмежити свою роботу, повідомлялося також і про "збиття" безпілотників.

Про це повідомляв мер Москви Сергій Собянін та Росавіація.

Що відбувалося у Москві 22 лютого з атакою дронів?

Сергій Собянін повідомив про "роботу ППО" в районі Москви о 14:11 за місцевим часом. Упродовж години московський міський голова "збив" близько 10 – 11 невідомих безпілотників, які летіли на Москву.

У мережі також з'явилося відео з одним безпілотником, який, імовірно, рухався у напрямку столиці країни-агресорки.

У Московській області побачили дрон 22 лютого / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Росавіація о 14:25 писала, що в аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво були введені тимчасові обмеження на приймання та відправляння повітряних суден. Приблизно через годину ці обмеження зняли.

З усім тим, о 16:20 Росавіація заявила, що в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво приймають та відправляють рейси за погодженням з відповідними органами у зв'язку з введенням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі.

Пізніше летовища у Внуково, Домодєдово та Жуковському знову повністю закрили.

У міноборони Росії пізніше написали, що з 14:00 до 16:00 черговими засобами ППО було нібито перехоплено та знищено 15 БпЛА над територією московського регіону, у тому числі 11 безпілотників, які летіли на Москву.

О 17:13 Сергій Собянін написав, що біля Москви "ППО відпрацювала" по ще одному безпілотнику. Упродовж наступної години Собянін доповів про "знищення" ще 9 безпілотників на підступах до російської столиці, таким чином загальне число "збитих" росіянами дронів збільшилося до 21 одиниці.

Також росіяни викладають нові відео із прольотами невідомих безпілотників у Московській області.

У Московській області не припиняється наліт дронів / Відео Exilenova+

Де виявили уламки невідомих безпілотників у Московській області?

Глава муніципального округу Істра Тетяна Вітушева проінформувала, що уламки одного зі "збитих" безпілотника впали до лісового масиву в районі котеджного селища "Калинка". Уламки другого збитого безпілотника впали поблизу села Глібово-Избище.



Уламок безпілотника, який росіяни, ймовірно, знайшли у Московській області / Фото російських ЗМІ

За словами посадовиці, російські оперативні служби продовжують роботу на місці падінь БпЛА та проводять пошуки уламків та вибухонебезпечних елементів.

