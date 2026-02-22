На Москву продолжают налетать дроны: аэропорты в городе то закрывают, то открывают

В районе Москвы в обед 22 февраля снова разлетались неизвестные дроны. Из-за этого аэропорты были вынуждены ограничить свою работу, сообщалось также и о "сбивании" беспилотников.

Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин и Росавиация.

Интересно Десятки отмененных рейсов и поразительные пробки на дорогах: Москву накрыл рекордный снегопад

Что происходило в Москве 22 февраля с атакой дронов?

Сергей Собянин сообщил о "работе ПВО" в районе Москвы в 14:11 по местному времени. В течение часа московский городской голова "сбил" около 10 – 11 неизвестных беспилотников, которые летели на Москву.

В сети также появилось видео с одним беспилотником, который, предположительно, двигался в направлении столицы страны-агрессора.

В Московской области увидели дрон 22 февраля / Видео из телеграм-канала Supernova+

Росавиация в 14:25 писала, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Примерно через час эти ограничения сняли.

Тем не менее, в 16:20 Росавиация заявила, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе. Позже аэропорт во Внуково полностью закрыли.

В минобороны России позже написали, что с 14:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено и уничтожено 15 БпЛА над территорией московского региона, в том числе 11 беспилотников, которые летели на Москву.

В 17:13 Сергей Собянин написал, что возле Москвы "ПВО отработала" по еще одному беспилотнику. В течение следующего часа Собянин доложил об "уничтожении" еще 9 беспилотников на подступах к российской столице, таким образом общее число "сбитых" россиянами дронов увеличилось до 21 единицы.

Также россияне выкладывают новые видео с пролетами неизвестных беспилотников в Московской области.

В Московской области не прекращается налет дронов / Видео Exilenova+

Где обнаружили обломки неизвестных беспилотников в Московской области?

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева проинформировала, что обломки одного из "сбитых" беспилотника упали в лесной массив в районе коттеджного поселка "Калинка". Обломки второго сбитого беспилотника упали вблизи села Глебово-Избище.



Обломок беспилотника, который россияне, вероятно, нашли в Московской области / Фото российских СМИ

По словам чиновницы, российские оперативные службы продолжают работу на месте падений БпЛА и проводят поиски обломков и взрывоопасных элементов.

Где раздавались взрывы в России недавно?