Безпілотники атакували нафтобазу "Лукойлу" під Воронежем: ЗМІ розповіли про наслідки
- Безпілотники атакували нафтобазу "Лукойлу" у селі Хрінове Воронезької області, пошкодивши один резервуар з паливом та один порожній резервуар.
- Бобрівська нафтобаза є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів, яке приймає паливо залізницею або авто, зберігає його, а потім відвантажує на АЗС, транспортним компаніям або іншим споживачам.
Росію продовжують атакувати добрі дрони. Зокрема, під ударом опинилася нафтобаза "Лукойлу" у селі Хрінове Воронезької області.
Там пошкоджено 2 резервуари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Astra.
Які наслідки атаки на нафтобазу "Лукойлу"?
Вранці 3 грудня губернатор Воронезької області повідомив про "незначне пошкодження" резервуарів з паливом після атаки безпілотників. За даними джерел, дрони атакували Бобрівську нафтобазу "Лукойлу" у селі Хрінове за адресою Залізнична, 7. Пошкодження отримали один резервуар із паливом та один порожній резервуар.
Варто зауважити, що Бобрівська нафтобаза є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів. Вона приймає паливо залізницею або авто, зберігає його в резервуарах, а потім відвантажує на АЗС, транспортним компаніям або іншим споживачам.
Атаки на Росію: коротко про наслідки
Українські дрони в листопаді 14 разів атакували нафтопереробні заводи в Росії, що є рекордом від початку війни. Атаки призвели до критичних пошкоджень російської нафтової інфраструктури, зокрема танкерів і терміналів, що зменшило обсяг нафтопереробки в Росії.
Однак санкції проти "Лукойлу" відтерміновані до грудня через заявку американської компанії Chevron на придбання активів. Німецькі активи "Роснєфті" виведені з-під санкцій через керівництво німецькою адміністрацією, але інші санкції, включаючи обсяги добутої нафти, продовжують діяти.