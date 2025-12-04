Укр Рус
4 грудня, 18:14
Безпілотники атакували нафтобазу "Лукойлу" під Воронежем: ЗМІ розповіли про наслідки

Надія Батюк
  • Безпілотники атакували нафтобазу "Лукойлу" у селі Хрінове Воронезької області, пошкодивши один резервуар з паливом та один порожній резервуар.
  • Бобрівська нафтобаза є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів, яке приймає паливо залізницею або авто, зберігає його, а потім відвантажує на АЗС, транспортним компаніям або іншим споживачам.

Росію продовжують атакувати добрі дрони. Зокрема, під ударом опинилася нафтобаза "Лукойлу" у селі Хрінове Воронезької області.

Там пошкоджено 2 резервуари. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Astra.

Які наслідки атаки на нафтобазу "Лукойлу"?

Вранці 3 грудня губернатор Воронезької області повідомив про "незначне пошкодження" резервуарів з паливом після атаки безпілотників. За даними джерел, дрони атакували Бобрівську нафтобазу "Лукойлу" у селі Хрінове за адресою Залізнична, 7. Пошкодження отримали один резервуар із паливом та один порожній резервуар.

Варто зауважити, що Бобрівська нафтобаза є сховищем та розподільчим пунктом нафтопродуктів. Вона приймає паливо залізницею або авто, зберігає його в резервуарах, а потім відвантажує на АЗС, транспортним компаніям або іншим споживачам.

Атаки на Росію: коротко про наслідки

  • Українські дрони в листопаді 14 разів атакували нафтопереробні заводи в Росії, що є рекордом від початку війни. Атаки призвели до критичних пошкоджень російської нафтової інфраструктури, зокрема танкерів і терміналів, що зменшило обсяг нафтопереробки в Росії.

  • Однак санкції проти "Лукойлу" відтерміновані до грудня через заявку американської компанії Chevron на придбання активів. Німецькі активи "Роснєфті" виведені з-під санкцій через керівництво німецькою адміністрацією, але інші санкції, включаючи обсяги добутої нафти, продовжують діяти.