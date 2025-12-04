Беспилотники атаковали нефтебазу "Лукойла" под Воронежем: СМИ рассказали о последствиях

Россию продолжают атаковать добрые дроны. В частности, под ударом оказалась нефтебаза "Лукойла" в селе Хреново Воронежской области.

Там повреждены 2 резервуара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Astra.

Какие последствия атаки на нефтебазу "Лукойла"?

Утром 3 декабря губернатор Воронежской области сообщил о "незначительном повреждении" резервуаров с топливом после атаки беспилотников. По данным источников, дроны атаковали Бобровскую нефтебазу "Лукойла" в селе Хреново по адресу Железнодорожная, 7. Повреждения получили один резервуар с топливом и один пустой резервуар.

Стоит заметить, что Бобровская нефтебаза является хранилищем и распределительным пунктом нефтепродуктов. Она принимает топливо по железной дороге или авто, хранит его в резервуарах, а затем отгружает на АЗС, транспортным компаниям или другим потребителям.

Атаки на Россию: коротко о последствиях