Беспилотники атаковали нефтебазу "Лукойла" под Воронежем: СМИ рассказали о последствиях
- Беспилотники атаковали нефтебазу "Лукойла" в селе Хреново Воронежской области, повредив один резервуар с топливом и один пустой резервуар.
- Бобровская нефтебаза является хранилищем и распределительным пунктом нефтепродуктов, которое принимает топливо по железной дороге или авто, хранит его, а затем отгружает на АЗС, транспортным компаниям или другим потребителям.
Россию продолжают атаковать добрые дроны. В частности, под ударом оказалась нефтебаза "Лукойла" в селе Хреново Воронежской области.
Там повреждены 2 резервуара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Astra.
Какие последствия атаки на нефтебазу "Лукойла"?
Утром 3 декабря губернатор Воронежской области сообщил о "незначительном повреждении" резервуаров с топливом после атаки беспилотников. По данным источников, дроны атаковали Бобровскую нефтебазу "Лукойла" в селе Хреново по адресу Железнодорожная, 7. Повреждения получили один резервуар с топливом и один пустой резервуар.
Стоит заметить, что Бобровская нефтебаза является хранилищем и распределительным пунктом нефтепродуктов. Она принимает топливо по железной дороге или авто, хранит его в резервуарах, а затем отгружает на АЗС, транспортным компаниям или другим потребителям.
Атаки на Россию: коротко о последствиях
Украинские дроны в ноябре 14 раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что является рекордом с начала войны. Атаки привели к критическим повреждениям российской нефтяной инфраструктуры, в частности танкеров и терминалов, что уменьшило объем нефтепереработки в России.
Однако санкции против "Лукойла" отсрочены до декабря из-за заявки американской компании Chevron на приобретение активов. Немецкие активы "Роснефти" выведены из-под санкций из-за руководства немецкой администрацией, но другие санкции, включая объемы добытой нефти, продолжают действовать.