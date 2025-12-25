Прогриміло багато вибухів і загорівся НПЗ: ракети прилетіли по Новоштахтинську в Росії

Росіяни скаржаться на атаку у Ростовській області. Кажуть, що під удар потрапив НПЗ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про вибухи в Новошахтинську?

Вдень 25 грудня в російських пабліках повідомили, що в Новошахтинську було гучно, а потім "щось спалахнуло". Пишуть, що після ракетної небезпеки спалахнула пожежа.

Згодом в телеграм-каналах інформували, що після прильоту палає Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП") атакований і горить у Новошахтинську Ростовської області", – повідомляє телеграм-канал ASTRA.

OSINT-аналіз також підтверджує ураження підприємства.

Пабліки поширюють відео наслідків атаки. На кадрах помітно, як в небо підіймається густий чорний дим. На відео також можна чути глухі вибухи на фоні.

У Росії повідомляють про ураження Новошахтинського заводу: дивіться відео

Додамо, що російські моніторингові пабліки перед цим писали про рух Storm Shadows на Новошахтинськ з так званої "ЛНР".

Невдовзі губернатор Ростовської області заявив, що "внаслідок повітряної атаки сталися вибухи на території Новошахтинська, за попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає". За його словами, служби екстреного реагування перебувають на місці та гасять загоряння.

Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП") – велике нафтопереробне підприємство в Ростовській області. Завод спеціалізується на переробці нафти та випуску нафтопродуктів, включаючи мазут, пічне, суднове та дизельне паливо. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Вибухи у Росії: останні новини