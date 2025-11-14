Виведено з ладу назавжди: розкриті деталі нічного удару по Запорізькому залізорудному комбінату
- СОУ атакували окупований Запорізький ЗРК, вивівши з ладу майже 100% електрозабезпечення підприємства.
- Комбінат більше не зможе працювати, що зупинить незаконний видобуток і викрадання Росією української залізної руди.
Сили оборони України орієнтовно о третій годині ночі уразили окупований росіянами Запорізький залізорудний комбінат. Він розташований в Малій Білозерці Запорізької області. Цей удар зі стратегічного й тактичного погляду важливіший, ні сьогоднішня атака по Новоросійську.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що цей комбінат з 2024 року почав видобуток, фактично російські окупанти у такий спосіб крали українську залізну руду, яка має високу якість і важлива для металургії.
Дивіться також Каховська ГЕС стала ключовою у новій тактиці ворога на Запорізькому напрямку, – Волошин
Хто керував ЗЗРК і в якому він тепер стані?
Андрющенко констатував, що завдяки діям СОУ, партизанам та низці спеціалістів, які були долучені, майже 100 відсотків електрозабезпечення цього підприємства виведене з ладу назавжди. Як пояснив керівник Центру вивчення окупації, це означає, що шахти, які є на цьому комбінаті та які залучені до видобутку руди, будуть затоплені.
Тому що немає чим відкачувати воду, а значить цей незаконний видобуток і викрадання будуть зупинені. Лише цього року росіяни планували вивезти 4,5 мільйона тонн руди, участь в цьому брали Маріупольський і Бердянський порти, залізниця, Кримський півострів,
– озвучив Андрющенко.
Він розповів, що є інформація про те, що окупованим комбінатом сьогодні керують люди з оточення Медведчука. Андрющенко підкреслив, що такого удару росіяни не очікували. Він також уточнив, що станом на зараз електропостачання в тій частині Запорізької області, де розташований комбінат, немає і найближчим часом не буде.
"Росіяни дістають з шахт нічну зміну працівників. Зараз їх дістануть і на цьому, думаю, історія цього викраденого залізорудного комбінату завершиться. А у свій час він входив до ТОП-10 підприємств в Україні. В окупації воно працювало на повну потужність, а тепер не буде. Це чудово", – підсумував Андрющенко.
Які ще об'єкти були уражені на ТОТ і в Росії?
Вночі 14 листопада під атакою опинився порт в Новоросійську, який є другим в Росії за масштабами експорту нафти. Внаслідок удару сталася пожежа, зафіксовані пошкодження. Під ураження потрапили нафтоналивні стендери, трубопроводи, насосні станції.
В Саратовській області безпілотники могли уразити нафтопереробний завод. Там було чутно вибухи, здійнялась пожежа.
У ніч на 13 листопада підрозділи СОУ вдарили по декількох десятках об'єктів в Росії й тимчасово окупованих територіях України. У Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, стоянці гелікоптерів, місцях зберігання та підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.
На окупованій частині Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська і передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії Росії.