Виведено з ладу назавжди: розкриті деталі нічного удару по Запорізькому залізорудному комбінату

Сили оборони України орієнтовно о третій годині ночі уразили окупований росіянами Запорізький залізорудний комбінат. Він розташований в Малій Білозерці Запорізької області. Цей удар зі стратегічного й тактичного погляду важливіший, ні сьогоднішня атака по Новоросійську.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що цей комбінат з 2024 року почав видобуток, фактично російські окупанти у такий спосіб крали українську залізну руду, яка має високу якість і важлива для металургії.

Хто керував ЗЗРК і в якому він тепер стані?

Андрющенко констатував, що завдяки діям СОУ, партизанам та низці спеціалістів, які були долучені, майже 100 відсотків електрозабезпечення цього підприємства виведене з ладу назавжди. Як пояснив керівник Центру вивчення окупації, це означає, що шахти, які є на цьому комбінаті та які залучені до видобутку руди, будуть затоплені.

Тому що немає чим відкачувати воду, а значить цей незаконний видобуток і викрадання будуть зупинені. Лише цього року росіяни планували вивезти 4,5 мільйона тонн руди, участь в цьому брали Маріупольський і Бердянський порти, залізниця, Кримський півострів,

– озвучив Андрющенко.

Він розповів, що є інформація про те, що окупованим комбінатом сьогодні керують люди з оточення Медведчука. Андрющенко підкреслив, що такого удару росіяни не очікували. Він також уточнив, що станом на зараз електропостачання в тій частині Запорізької області, де розташований комбінат, немає і найближчим часом не буде.

"Росіяни дістають з шахт нічну зміну працівників. Зараз їх дістануть і на цьому, думаю, історія цього викраденого залізорудного комбінату завершиться. А у свій час він входив до ТОП-10 підприємств в Україні. В окупації воно працювало на повну потужність, а тепер не буде. Це чудово", – підсумував Андрющенко.

